Uomini e Donne Martina tornerà a corteggiare Ciro? Cosa pensa Maria

Ciro Solimeno è un nuovo tronista di Uomini e Donne. La sorpresa per l’ex corteggiatore arriva durante la puntata che va in onda il 4 novembre 2025, registrata il giorno procedente. Una grande notizia, questa, per i fan di Ciro, che sono aumentati dopo la rottura con Martina De Ioannon. Maria De Filippi propone il Trono al napoletano proprio di fronte all’ex tronista, che reagisce in modo felice e sereno. Infatti, Martina approva la decisione presa dal programma e in molti iniziano a ipotizzare un grande colpo di scena: il suo ritorno in studio per corteggiatore Solimeno, in futuro. Ma vediamo cosa esce fuori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Uomini e Donne, Martina tornerà a corteggiare Ciro? Cosa pensa Maria

