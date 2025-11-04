Uomini e Donne Martina e Ciro | perchè è finita? Tutta la verità | Video Witty Tv
Il confronto tra Martina e Ciro a Uomini e Donne. L’ex tronista, ora “fidanzata” con Gianmarco, rivela i motivi per cui è finita con l’ex corteggiatore. Uomini e Donne, Martina e Ciro: perchè si sono lasciati?. Martina De Ioannon conferma l’inizio della storia d’amore con Gianmarco a Uomini e Donne e rivela i motivi per cui è finita la relazione con Ciro: “ non ti ho lasciato per motivi economici o soldi. Non mi pare che Gianmarco faccia chissà cosa, è una persona normalissima che lavora. Ti ho scelto davanti a tutta Italia “. Ciro, presente in studio, ribatte a Martina: “ sei stata incoerente, quando mi hai lasciato basta dire la verità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
