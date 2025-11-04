Uomini e Donne Martina De Ioannon ammette la storia con Gianmarco e si contraddice su Verissimo

Dopo settimane di silenzio, Martina torna in studio per affrontare Ciro. Ma le sue parole sull'intervista a Verissimo lasciano intendere che fosse già pentita della scelta. Oggi a Uomini e Donne è andato in onda il tanto atteso secondo confronto tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, ma questa volta in studio era presente anche Martina De Ioannon, che nella precedente occasione aveva preferito non partecipare. L'ex tronista, infatti, aveva giustificato la sua assenza spiegando che i suoi genitori non avrebbero approvato un confronto diretto con Ciro. Martina De Ioannon rompe il silenzio e torna da Maria De Filippi Martina, dopo le critiche ricevute dagli opinionisti, questa volta ha deciso di presentarsi, per dire la sua verità e chiarire la sua posizione.

