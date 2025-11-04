Uomini e Donne Maria De Filippi e la verità su Martina | l’amara scoperta per Ciro poi il colpo di scena

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, l’atmosfera è stata tutt’altro che tranquilla. In studio, infatti, sono tornati Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, protagonisti di uno dei triangoli più chiacchierati della stagione. A sorpresa, Martina ha confermato che con Gianmarco non si tratta più solo di una “frequentazione”, ma di una vera storia d’amore. La notizia ha scatenato reazioni a catena tra il pubblico e gli opinionisti, con Tina Cipollari che non ha nascosto la sua perplessità: “ Ma perché tutti questi giri di parole? Dite chiaramente che state insieme!”. Gianmarco, dal canto suo, ha provato a chiarire l’equivoco nato nella scorsa puntata, spiegando di essersi “espresso male”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Uomini e Donne, Maria De Filippi e la verità su Martina: l’amara scoperta per Ciro, poi il colpo di scena

