Uomini e Donne Ciro Solimeno nuovo tronista | interviene un ex di Temptation Island

Ciro Solimeno ha stupito i telespettatori di Uomini e Donne quando ha decido di accettare il trono. La proposta è arrivata da Maria De Filippi al termine del confronto con Martina De Ioannon, scesa n studio con il suo nuovo fidanzato Gianmarco Steri. Tanti fans del programma hanno accolto la notizia con entusiasmo. Altri invece credono non sia pronto ad un percorso televisivo per ritrovare l’amore, in quanto fino a due settimane fa era ancora innamorato di Martina. Anche Ciro Petrone, storico ex di Temptation Island, è intervenuto tirando in ballo Maria De Filippi! Ciro Solimeno torna a Uomini e Donne dopo il primo confronto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno nuovo tronista: interviene un ex di Temptation Island

