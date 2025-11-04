Uomini e Donne Ciro Solimeno è il nuovo tronista | la proposta di Maria De Filippi | Video Witty Tv

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo il confronto con l’ex fidanzata Martina, oramai felicemente fidanzata con Gianmarco, Maria De Filippi sorprende tutti offrendo al ragazzo napoletano il trono. Ciro Solimeno dopo Martina è sul trono di Uomini e Donne. Sul finale della puntata di Uomini e Donne dedicata al confronto tra Martina, Gianmarco e Ciro, Tina Cipollari punzecchia la nuova coppia. “ Come sta andando la vostre conoscenza? Ci sono i presupposti per questa conoscenza possa sbocciare in un grande amore? ” domanda Tina a Martina e Gianmarco oramai usciti allo scoperto. I due non vogliono parlarne e allora l’opinionista che ribatte “ ah vero voi non ne parlate, preferite i social “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno è il nuovo tronista: la proposta di Maria De Filippi | Video Witty Tv

Leggi anche questi approfondimenti

Ciro Solimeno, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro Solimeno tronista, nessuna sorpresa in questo confronto - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 4 novembre 2025 su Canale 5, nuovo confronto tra Gianmarco, Martina e Ciro che diventa tronista. Segnala comingsoon.it

Ciro Solimeno è una furia contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne: “Cornifichi tutti”, lei scoppia in lacrime - Nella puntata di Uomini e Donne del 4 novembre, spazio al confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ... Si legge su fanpage.it

Uomini e Donne, Ciro Solimeno è il nuovo Tronista: le sue prime parole sul Trono - Scopri tutti i dettagli della sua avventura nel dating show. Da mondotv24.it