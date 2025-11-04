Uomini e Donne anticipazioni | registrazione di martedì 4 Novembre 2025

Nuovo giro di registrazioni per Uomini e Donne. La puntata di martedì 4 novembre 2025 ha offerto scelte, sorrisi e discussioni. Nel parterre over si riparte da Gemma Galgani, in movimento con nuove conoscenze. Alessio Pili Stella sorprende con un’esclusiva. Nel classico, Cristiana Anania porta in esterna Ernesto Passaro con un bacio di compleanno, mentre tornano le scintille con Sara Gaudenzi. Capitolo intenso anche per Flavio Ubirti, tra baci e liti. E Ciro Solimeno? Uomini e Donne, registrazione 4 Novembre 2025: Gemma Galgani volta pagina. Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani apre l’over eliminando Luigi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione di martedì 4 Novembre 2025

