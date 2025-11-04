Uomini e Donne anticipazioni Flavio rivela la favorita e scoppia il caos Sara e Cristiana ai ferri corti

Una registrazione esplosiva quella del 4 novembre: dalla rivelazione di Flavio al litigio furioso tra Sara e Cristiana, fino alla misteriosa assenza che ha scatenato mille sospetti. Oggi, martedì 4 novembre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La registrazione odierna non ha deluso le aspettative: tra baci, esclusive, liti accesissime e qualche assenza che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, il parterre si è acceso come non mai. Le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: Alessio sceglie l'esclusiva, mentre Mastrostefano resta a bocca asciutta Si parte con la sempre iconica Gemma Galgani, che ha messo fine alla conoscenza con Luigi e ora sta uscendo con un nuovo cavaliere.

