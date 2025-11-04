Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 4 novembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 4 novembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Jakub decide di eliminarsi dal trono di Cristiana. Cosa succederà nella puntata di oggi? In studio il confronto definitivo tra Ciro, Martina e Gianmarco con un epilogo davvero da non perdere. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 4 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (4 novembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Leggi anche questi approfondimenti

Ciro Solimeno, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne - facebook.com Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e donne, anticipazioni: Ciro si confronta con Martina e poi diventa tronista - Nel corso della registrazione del 3 novembre Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro dopo il confronto con Martina e Gianmarco ... Lo riporta it.blastingnews.com

Uomini e Donne, anticipazioni: confronto tra Ciro, Martina e Gianmarco, poi il colpo di scena di Maria De Filippi - Dopo un confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Ciro Solimeno conquista il trono di Uomini e Donne: la decisione sorprende tutti. Da donnaglamour.it

Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: mega lite tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, si forma una coppia Over - Scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni sui protagonisti del trono over e del trono classico. Riporta msn.com