Uno studente del liceo Galilei vince il Poetry Slam regionale
Il talento e la parola si incontrano nei versi di Gabriele Di Gangi, studente della classe IV B del Liceo Scientifico Galileo Galilei, che ha conquistato il primo posto nella competizione regionale di Poetry Slam. La finale della gara si è svolta domenica 2 novembre ai Cantieri culturali della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
