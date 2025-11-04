Uno studente del liceo Galilei vince il Poetry Slam regionale

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talento e la parola si incontrano nei versi di Gabriele Di Gangi, studente della classe IV B del Liceo Scientifico Galileo Galilei, che ha conquistato il primo posto nella competizione regionale di Poetry Slam. La finale della gara si è svolta domenica 2 novembre ai Cantieri culturali della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

