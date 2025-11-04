Uno dei giudici è incompatibile Portanova l’appello slitta a marzo
Presunto stupro di una studentessa in un appartamento a due passi da piazza del Campo nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021: a Siena il processo di appello a carico del centrocampista della Reggiana, Manolo Portanova, previsto per oggi, slitta invece al 2 marzo prossimo. A confermarlo è l’avvocato Gabriele Bordoni che difende, come noto, il calciatore granata. Condannato con rito abbreviato, insieme allo zio Alessio Langella, a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni dolose nei confronti della studentessa senese, il numero 90 granata ha sempre rigettato l’accusa sostenendo la propria innocenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
