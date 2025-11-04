Università Parthenope cadono le accuse | il Rettore Antonio Garofalo scagionato e reintegrato

Cade la misura interdittiva che era stata disposta nei confronti del rettore della Parthenope Antonio Garofalo. È stato il tribunale del Riesame, in sede di appello, ad accogliere le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Università Parthenope, cadono le accuse: il Rettore Antonio Garofalo scagionato e reintegrato

