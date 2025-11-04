Università Lum in network europeo per sicurezza paziente in terapia intensiva
L'ateneo nella cordata di 'Safe-Icu' Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - La Lum-Libera università mediterranea Giuseppe Degennaro, con Alessandro Galazzi, professore associato dell'ateneo, è entrata a far parte dei membri del network di ricerca europeo 'Patient Safety Related Outcome Measures i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
The 3rd November is World One Health Day. On this occasion, the UNA Europa One Health Network is hosting a virtual panel discussion. Panellists include Prof. Alessandra Scagliarini (University of Bologna), Prof. Bruno Gonzalez-Zorn (University of Complut - facebook.com Vai su Facebook
Università Lum in network europeo per sicurezza paziente in terapia intensiva - Libera università mediterranea Giuseppe Degennaro, con Alessandro Galazzi, professore associato dell’ateneo, è entrata a far parte dei membri del network di ricerca europeo ‘Patie ... Riporta padovanews.it
Sicurezza dei pazienti nelle terapie intensive: anche la Lum nella rete di ricerca europea - Per la Lum "un’importante opportunità di collaborazione internazionale per la crescita del sistema sanitario europeo, con l’obiettivo d ... baritoday.it scrive