Università Lum in network europeo per sicurezza paziente in terapia intensiva

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ateneo nella cordata di 'Safe-Icu' Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - La Lum-Libera università mediterranea Giuseppe Degennaro, con Alessandro Galazzi, professore associato dell'ateneo, è entrata a far parte dei membri del network di ricerca europeo 'Patient Safety Related Outcome Measures i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

universit224 lum in network europeo per sicurezza paziente in terapia intensiva

© Ilgiornaleditalia.it - Università Lum in network europeo per sicurezza paziente in terapia intensiva

Leggi anche questi approfondimenti

Università Lum in network europeo per sicurezza paziente in terapia intensiva - Libera università mediterranea Giuseppe Degennaro, con Alessandro Galazzi, professore associato dell’ateneo, è entrata a far parte dei membri del network di ricerca europeo ‘Patie ... Riporta padovanews.it

Sicurezza dei pazienti nelle terapie intensive: anche la Lum nella rete di ricerca europea - Per la Lum "un’importante opportunità di collaborazione internazionale per la crescita del sistema sanitario europeo, con l’obiettivo d ... baritoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Lum Network Europeo