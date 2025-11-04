Università di Perugia | cerimonia di insediamento del Pro Rettore e dei Delegati rettorali per il nuovo mandato accademico

Si terrà giovedì 6 novembre 2025, alle ore 11, nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, la cerimonia di insediamento del Pro Rettore, delle Delegate e dei Delegati rettorali dell’ Università degli Studi di Perugia per il mandato 20252026 – 20302031. A presiedere l’appuntamento sarà il Magnifico Rettore, Prof. Massimiliano Marianelli, che presenterà ufficialmente la squadra di governo accademico chiamata ad accompagnarlo nel percorso dei prossimi sei anni. L’evento rappresenta un momento significativo per la comunità universitaria perugina, segnando l’avvio del nuovo sessennio di attività dell’Ateneo e l’inizio di una fase di lavoro collegiale orientata all’innovazione, alla valorizzazione della ricerca e al rafforzamento del ruolo dell’Università di Perugia nel panorama nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

