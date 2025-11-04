Il 3 novembre 2025 l’Università del Colorado Boulder ha presentato OpenVCAD, un software open source che consente di progettare oggetti 3D con materiali a densità variabile, semplificando i processi di stampa e modellazione avanzata. Sviluppato nel laboratorio del professor Robert MacCurdy, docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica, OpenVCAD nasce da un’idea del dottorando Charles Wade, che ha trasformato un’intuizione accademica in uno strumento già accessibile pubblicamente. A differenza dei software tradizionali, OpenVCAD non si basa su un’interfaccia grafica ma su codice parametrico: l’utente definisce funzioni matematiche che descrivono non solo la forma, ma anche la distribuzione dei materiali nello spazio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Università del Colorado lancia OpenVCAD: progettazione 3D più flessibile e open source