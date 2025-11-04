Unità nazionale e Forze armate le autorità alle commemorazioni in città

Modena ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate di martedì 4 novembre con momenti dedicati al ricordo dei Caduti e alla solidarietà verso le popolazioni coinvolte nei conflitti.La celebrazione, iniziata alle 11.30 con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ancona, la cerimonia per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: la diretta video con Mattarella - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Come scrive video.corriere.it

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: musei gratis e celebrazioni in tutta Italia - Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con musei e siti culturali aperti gratis e cerimonie in tutta Italia. Riporta alfemminile.com

La Basilicata celebra la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate - Potenza ha celebrato la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate alla presenza del prefetto Michele Campanaro, del presidente della Regione Vito Bardi, del Colonnello Paolo Franciosa, ... Riporta rainews.it