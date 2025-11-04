Domani appuntamento in Rettorato con ’Orizzonti della Ricerca’, una giornata per fare il punto sui progetti universitari realizzati nel triennio (fino al giugno 2026) con fondi Pnrr: sono i risultati scientifici e il ruolo strategico degli investimenti per rafforzare la capacità di ricerca e innovazione dell’Ateneo senese. Unisi è stata coinvolta in otto progetti nazionali di ricerca finanziati con fondi Pnrr, fra i quali tre spoke dei cinque Centri nazionali per la ricerca in filiera e un Ecosistema dell’innovazione territoriale (The). Complessivamente si parla di circa 62 milioni di euro di fondi assegnati all’ateneo senese, per recluitamento del personale e attrezzature tecnologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unisi e ricerca Oltre 60 milioni per progetti Pnrr