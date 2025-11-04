Unisi e ricerca Oltre 60 milioni per progetti Pnrr
Domani appuntamento in Rettorato con ’Orizzonti della Ricerca’, una giornata per fare il punto sui progetti universitari realizzati nel triennio (fino al giugno 2026) con fondi Pnrr: sono i risultati scientifici e il ruolo strategico degli investimenti per rafforzare la capacità di ricerca e innovazione dell’Ateneo senese. Unisi è stata coinvolta in otto progetti nazionali di ricerca finanziati con fondi Pnrr, fra i quali tre spoke dei cinque Centri nazionali per la ricerca in filiera e un Ecosistema dell’innovazione territoriale (The). Complessivamente si parla di circa 62 milioni di euro di fondi assegnati all’ateneo senese, per recluitamento del personale e attrezzature tecnologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
