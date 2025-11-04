Unipi protagonista nella vittoria degli European Cybersecurity Challenge 2025
Pisa, 4 novembre 2025 - Conquista la medaglia d’oro per la sicurezza informatica la squadra nazionale TeamItaly, battendo in finale Danimarca e Germania all’European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025. La principale competizione europea di hacking etico organizzata dall’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica, si è tenuta a Varsavia in Polonia dal 6 al 9 ottobre a Varsavia. A guidare la squadra italiana Lorenzo Leonardini, 24 anni, originario di Genova e studente magistrale del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Il team italiano è composto da dieci giovani, tra i 14 e i 25 anni, selezionati come i migliori talenti nazionali della cybersecurity. 🔗 Leggi su Lanazione.it
