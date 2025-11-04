Unione industriali Marco Scarano presidente del Raggruppamento territoriale Alto Vesuviano
Marco Scarano (ceo di Elevateur srl) è stato eletto presidente del Raggruppamento territoriale Zonale Alto Vesuviano di Unione Industriali Napoli. Con i Raggruppamenti territoriali zonali l’Unione Industriali Napoli punta ad agevolare il dialogo tra le imprese e gli enti locali, nonche’ a consolidare le strategie associative per la promozione economica e sociale del territorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
