La creatività non si lascia imbrigliare nei confini del corpo. Lo dimostrano le opere che compongono la mostra Scolpire al buio, proposta dalla sezione bresciana dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) di Brescia, che sarà inaugurata sabato 8 novembre alle 10.30 alla sede della sezione (in via Divisione Tridentina, 54). Il progetto, realizzato da Uici Brescia e dal CFP Rodolfo Vantini, con il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo, presenterà le opere in marmo realizzate da artiste e artisti ciechi e ipovedenti, che hanno utilizzato i diversi linguaggi dell’arte attraverso i loro sensi e l’esperienzialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Unione ciechi. Il progetto. Scolpire al buio