Unione ciechi Il progetto Scolpire al buio
La creatività non si lascia imbrigliare nei confini del corpo. Lo dimostrano le opere che compongono la mostra Scolpire al buio, proposta dalla sezione bresciana dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) di Brescia, che sarà inaugurata sabato 8 novembre alle 10.30 alla sede della sezione (in via Divisione Tridentina, 54). Il progetto, realizzato da Uici Brescia e dal CFP Rodolfo Vantini, con il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo, presenterà le opere in marmo realizzate da artiste e artisti ciechi e ipovedenti, che hanno utilizzato i diversi linguaggi dell’arte attraverso i loro sensi e l’esperienzialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
