Il 2025 non è ancora finito, e l’autunno si conferma la stagione perfetta per rendere omaggio al colore Pantone dell’anno, il Mocha Mousse. Dopo aver conquistato passerelle, guardaroba e make-up, questa sfumatura elegante e vellutata arriva anche sulle unghie, diventando la protagonista assoluta delle manicure più chic della stagione. Il colore più caldo e raffinato per l’autunno. Raffinato, avvolgente e incredibilmente versatile, il Mocha Mousse trae ispirazione dall’aroma intenso del caffè caldo e dalla cremosità golosa della mousse al cioccolato. È una tonalità di marrone morbido e setoso, simbolo di un lusso discreto e contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Unghie mocha mousse: la manicure golosa di novembre