Unghie mocha mousse | la manicure golosa di novembre
Il 2025 non è ancora finito, e l’autunno si conferma la stagione perfetta per rendere omaggio al colore Pantone dell’anno, il Mocha Mousse. Dopo aver conquistato passerelle, guardaroba e make-up, questa sfumatura elegante e vellutata arriva anche sulle unghie, diventando la protagonista assoluta delle manicure più chic della stagione. Il colore più caldo e raffinato per l’autunno. Raffinato, avvolgente e incredibilmente versatile, il Mocha Mousse trae ispirazione dall’aroma intenso del caffè caldo e dalla cremosità golosa della mousse al cioccolato. È una tonalità di marrone morbido e setoso, simbolo di un lusso discreto e contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it
Unghie Rosé Mocha Nails - facebook.com Vai su Facebook
La manicure del mese di gennaio: 10 idee a tema Mocha Mousse, il colore del 2025 - La manicure per iniziare il nuovo anno non poteva che essere declinata nelle sfumature del Mocha Mousse, consacrato da Pantone a inizio dicembre scorso come il colore del 2025. Riporta vanityfair.it
Secondo Pantone 2025 Mocha mousse sarà il colore più amato anche per la nail art - lascia pensare che anche Pantone tutto sommato dia un occhio ai red carpet prima di ... Secondo grazia.it
Unghie, dal Mocha Mousse alla French rivisitata: tutti i trend della nail art di gennaio 2025 - Le tonalità protagoniste sono il nude, il nero lucido, il malva, il bordeaux e, soprattutto, il marrone, diventato il punto di riferimento per gli smalti del momento, in particolare nella variante ... quotidiano.net scrive