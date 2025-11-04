Una visione per la Campania il Forum del terzo settore propone un documento per i candidati alle elezioni

Il portavoce Gaudino: “Vogliamo una Regione che non lasci indietro nessuno, in cui la solidarietà sia motore di sviluppo”. Napoli, 4 novembre 2025 – Il Forum del Terzo Settore della Campania, in rappresentanza di oltre cinquecento enti tra associazioni e cooperative sociali ha pubblicato un documento rivolto a tutti i candidati al Consiglio Regionale dal titolo “ Una visione per la Campania – Per una Campania giusta, equa e sostenibile”. “Il futuro della Campania dipende dalla capacità di affrontare insieme le grandi sfide del nostro tempo: disuguaglianze, precarietà, crisi climatica e frammentazione territoriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

