Una testa di capretto e un coltello sulla tomba del padre | nuova intimidazione alla gip di Lecce Francesca Mariano

Una testa di capretto mozzata e un coltello sulla tomba del padre. È quanto trovato lunedì dalla gip del Tribunale di Lecce Francesca Mariano nel cimitero di Galatina, in Salento. Non è la prima volta che la magistrata riceve minacce e intimidazioni, per questo da oltre un anno è sotto scorta. Nel febbraio del 2024 alla giudice venne recapitata un’altra testa di capretto insanguinata e infilzata con un coltello da macellaio, accompagnata da un biglietto su cui era scritto “Così”: in quell’occasione la testa dell’animale era stata lasciata davanti alla porta della sua abitazione. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha telefonato a Mariano per “riconfermare l’altissima considerazione di Palazzo Chigi per il suo operato” e ha contattato anche il prefetto e il questore del capoluogo salentino chiedendo loro “di valutare ogni misura di sicurezza possibile, pur essendo l’attuale dispositivo tutorio già al massimo livello “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

