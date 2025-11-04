Una targa alla memoria di Livio Conti | la cerimonia a Rigutino

Si è svolta questo pomeriggio, 4 novembre, alla presenza del sindaco Alessandro Ghinelli e delle autorità civili e militari, la cerimonia di intitolazione a Livio Conti dello spazio antistante il Centro sociosanitario di Rigutino. Nato nella frazione aretina il 4 novembre 1925, Conti partecipò. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it