Una targa alla memoria di Livio Conti | la cerimonia a Rigutino
Si è svolta questo pomeriggio, 4 novembre, alla presenza del sindaco Alessandro Ghinelli e delle autorità civili e militari, la cerimonia di intitolazione a Livio Conti dello spazio antistante il Centro sociosanitario di Rigutino. Nato nella frazione aretina il 4 novembre 1925, Conti partecipò. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
restituita alla comunità la struttura rinnovata grazie ai fondi regionali. Scoperta targa in memoria di Dario Graziani - facebook.com Vai su Facebook
Una targa alla Memoria di Livio Conti, Patriota rigutinese della “Brigata Osoppo” - Arezzo, 31 ottobre 2025 – Una targa alla Memoria di Livio Conti, Patriota rigutinese della “Brigata Osoppo”. lanazione.it scrive