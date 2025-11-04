Una strada intitolata a Piero Fossati | traghettò la Provincia verso la Città Metropolitana di Genova
Verrà intitolata una strada a Giuseppe Piero Fossati, già assessore alla Viabilità della Provincia di Genova e successivamente commissario straordinario che - dopo il mandato dell'ex presidente Alessandro Repetto - guidò l'ente nella trasformazione verso la Città Metropolitana.La decisione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
