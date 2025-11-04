Una signora al volante sulla E45 contromano | pericolo scampato per lei e diversi automobilisti in transito
Una mattinata movimentata lungo la E45, intorno alle ore 9 diversi automobilisti che viaggiavano in direzione sud hanno segnalato un'auto contromano, all'altezza di Cesena. Una situazione, come intuibile, di grosso pericolo. Fortunatamente il tutto si è risolto senza conseguenze gravi e senza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
