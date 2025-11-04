Una serata all’insegna dello swing con il quartetto guidato da Massimo Faraò e Aldo Zunino

Venerdì 7 allo Spirito di Vigarano Mainarda è in programma una nuova data di 'Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime', rassegna musicale di concerti organizzati dal Gruppo dei 10. L’evento sarà una celebrazione del lungo sodalizio tra Massimo Faraò (pianoforte) e Aldo Zunino (contrabbasso, nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it