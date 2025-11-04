Una mostra e la presentazione di due libri nuovo pomeriggio culturale al Maf dedicato a San Martino
Domenica 9 dalle 15.00, al Maf di San Bartolomeo in Bosco è un programma un pomeriggio culturale con la presentazione di una mostra e di due volumi, all’insegna dell’imminente festa di San Martino, da sempre molto seguita nel mondo rurale ferrarese e padano.Si parte con la presentazione della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
