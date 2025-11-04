Una maratona da record Da venerdì a domenica la carica dei quindicimila

La carica dei quindicimila. Il conto alla rovescia per accogliere l’edizione n.26 della Maratona di Ravenna Città d’Arte, è iniziato ieri. E già i numeri la fanno da padrona. Da venerdì a domenica il nostro territorio accoglierà iscritti (al momento poco meno di 15.000, la maggior parte locali), famiglie, accompagnatori e visitatori. La macchina organizzativa è ormai collaudata. Come da tradizione, gli occhi saranno puntati sulla zona compresa tra l’area di arrivo di via di Roma e il Pala de André, cuore pulsante della manifestazione, sede dell’ Expo marathon village (inaugurazione venerdì alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

