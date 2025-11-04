Una foto con Zerocalcare ha aperto un incidente diplomatico | la storia di Hideo Kojima

L'autore di videogiochi Hideo Kojima ha pubblicato sui suoi social una foto con Zerocalcare. A poche ore dalla pubblicazione del post ha cancellato tutto sommerso da accuse di account turchi. Abbiamo ricostruito tutto quello che è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 5 dicembre esce Nel nido dei serpenti, di Zerocalcare. Un libro intenso, scomodo, importante, sul processo di Budapest agli antifascisti, che sta diventando un processo sociale all'antifascismo in Europa, che in realtà non è un'opinione o una scelta, ma un d

Una foto con Zerocalcare ha aperto un incidente diplomatico: la storia di Hideo Kojima - La foto in questione vede insieme Zerocalcare e Hideo Kojima mentre Kojima ha in mano la versione giapponese di Kobane Calling, il reportage scritto da Zerocalcare nel 2016 sulla resistenza curda.

Hideo Kojima cancella la foto con Zerocalcare: il fumettista svela cosa è successo davvero [VIDEO] - Zerocalcare interviene per spiegare i retroscena di quello scatto con Hideo Kojima che ha scatenato le polemiche in Turchia

Lucca, Kojima cancella la foto con Zerocalcare: la decisione ha un motivo politico - Perché Hideo Kojima ha cancellato la foto con Zerocalcare scattata al Lucca Comics: dietro al gesto, un motivo politico