Una foto con Zerocalcare ha aperto un incidente diplomatico | la storia di Hideo Kojima

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autore di videogiochi Hideo Kojima ha pubblicato sui suoi social una foto con Zerocalcare. A poche ore dalla pubblicazione del post ha cancellato tutto sommerso da accuse di account turchi. Abbiamo ricostruito tutto quello che è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

foto zerocalcare ha apertoUna foto con Zerocalcare ha aperto un incidente diplomatico: la storia di Hideo Kojima - La foto in questione vede insieme Zerocalcare e Hideo Kojima mentre Kojima ha in mano la versione giapponese di Kobane Calling, il reportage scritto da Zerocalcare nel 2016 sulla resistenza curda. Lo riporta fanpage.it

foto zerocalcare ha apertoHideo Kojima cancella la foto con Zerocalcare: il fumettista svela cosa è successo davvero [VIDEO] - Zerocalcare interviene per spiegare i retroscena di quello scatto con Hideo Kojima che ha scatenato le polemiche in Turchia ... Riporta bestmovie.it

foto zerocalcare ha apertoLucca, Kojima cancella la foto con Zerocalcare: la decisione ha un motivo politico - Perché Hideo Kojima ha cancellato la foto con Zerocalcare scattata al Lucca Comics: dietro al gesto, un motivo politico ... Segnala cinematographe.it

