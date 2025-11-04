Una famiglia sottosopra la recensione | un family movie fantascientifico che funziona
Luca Argentero e Valentina Lodovini guidano una famiglia imperfetta che, scambiandosi i corpi, scopre il punto di vista degli altri. Al cinema dal 6 novembre. Se parliamo di scambi di corpi (o di anime) al cinema, viene immediatamente in mente Quel pazzo venerdì: un soggetto così forte da aver avuto un sequel vent'anni dopo. L'idea si è poi evoluta con Family Switch in cui erano entrambi i genitori a scambiarsi i corpi coi figli (oltre al bebè di casa, ma col cane) su Netflix. A questo punto, cosa accadrebbe se lo scambio avvenisse sempre nel parentado stretto ma in modo non ordinario? Se lo chiede Una famiglia sottosopra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
