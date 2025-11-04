Una discarica vicino l’areroporto Tito Minniti FI | Ennesima prova di incapacità dell’Amministrazione

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La situazione di degrado nell'area adiacente all'aeroporto Tito Minniti, con la segnalazione di una vera e propria discarica a cielo aperto a pochi passi dallo scalo, è l'ennesima riprova della totale incapacità e inettitudine dell'Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà"A lamentare, la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

