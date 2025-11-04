Una discarica vicino l’areroporto Tito Minniti FI | Ennesima prova di incapacità dell’Amministrazione
“La situazione di degrado nell'area adiacente all'aeroporto Tito Minniti, con la segnalazione di una vera e propria discarica a cielo aperto a pochi passi dallo scalo, è l'ennesima riprova della totale incapacità e inettitudine dell'Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà"A lamentare, la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Nella Terra dei Fuochi risanata maxi-discarica vicino oasi Lipu. Sindaco, 'dopo anni di chiacchiere un risultato concreto' #ANSA
Catanzaro, incendio in una discarica abusiva vicino al torrente Fiumarella: Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio all'interno di una discarica abusiva situata in via Lucrezia della Valle, a Catanzaro, nei pressi del campo rom. Le fiamme hann
La maxi discarica vicino al campo rom abusivo a due passi da Roma - A scoprirla cono stati i carabinieri della tenenza di Guidonia, in collaborazione con i quelli del nucleo forestali ...