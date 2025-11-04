Una colazione alla moda | al Liceo Gioia l’associazione GioiAlumni celebra Giorgio Armani

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione GioiAlumni organizza per sabato 8 novembre un evento speciale dedicato all'opera di Giorgio Armani, secondo una formula innovativa sperimentata per la prima volta. Alle ore 10 sarà possibile accedere al Caffè del Liceo Gioia per consumare la colazione o uno snack di metà mattina. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

