Una cena benefica per aiutare il centro Mamma Rita

Una cena per aiutare le "sorelle" tanto care ai monzesi. Gli Amici del Mamma Rita annunciano l'appuntamento con la charity dinner a sostegno delle attività di via Lario, giovedì 13 novembre allo Sporting club Monza.La Charity dinnerA lanciare l’iniziativa la consigliera Martina Sassoli e Federico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

