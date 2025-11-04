Una battuta rivolta alla collega che stava solo cercando di sistemargli il microfono per la conferenza stampa
A voler essere generosi, una battuta infelice. A voler pensare male, l’ennesimo episodio di sessismo nel calcio. Durante la conferenza stampa seguita alla partita Brindisi–Novoli, il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha pronunciato una frase che ha suscitato polemiche: «L’ultima che ha fatto così. quattro figli: vedi tu». Le parole erano rivolte a Caterina Cerino, responsabile della comunicazione del club. La donna, in quel momento, si era avvicinata per sistemargli il microfono. Dopo aver sorriso, Righi ha aggiunto: «Questa la tagliamo». Il video integrale, però, è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Brindisi Football Club. 🔗 Leggi su Iodonna.it
