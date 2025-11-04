Una battaglia decisiva nel conflitto ucraino

La città di Pokrovsk, nella regione del Donetsk invasa dai russi, è in una posizione strategica. La sua conquista permetterebbe a Mosca di avanzare rapidamente. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Una battaglia decisiva nel conflitto ucraino

