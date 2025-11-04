Un viaggio nel tempo attraverso i campi e le masserie di Brindisi
Domenica 9 novembre, alle ore 17:30, presso il Teatro Don Bosco dei Salesiani, sarà presentato Storia dell’agricoltura di Brindisi, il nuovo libro del perito agrario Fabio Protopapa. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Chiara Criscuolo, con interventi dei dottori agronomi Marco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
