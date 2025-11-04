Un unico grande liceo classico fiorentino | la proposta per uscire dall’emergenza del calo iscrizioni

Firenze, 4 novembre 2025 – Mentre il Michelangiolo protesta con tutte le sue forze per provare a scongiurare il rischio dimensionamento, da Roberto Curtolo, dirigente del Miur fino al 2024 ed ex dirigente di istituti di primo piano, come il Russell Newton, arriva una proposta che sicuramente infiammerà ancor di più il dibattito: “Perché non pensare ad un grande liceo classico del genio fiorentino e toscano che conservi il nome dei quattro grandi licei, Dante, Michelangelo, Galileo e Machiavelli?”. La spiegazione è semplice: “ Questo grande classico sul piano organizzativo e gestionale riuscirebbe a trovare risorse, a garantire stabilità del personale e quindi avrebbe la possibilità di costruire veramente un progetto culturale di ampio respiro che esca dalle emergenze di un quotidiano che vede gli attuali licei, ora l’uno ora l’altro, in costante sofferenza, che altro non è poi che chiusura ed incapacità di vedere oltre il ieri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Un unico grande liceo classico fiorentino”: la proposta per uscire dall’emergenza del calo iscrizioni

