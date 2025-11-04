Un tricolore che unisce | il Centro Tecnico Rifornimenti celebra il 4 novembre con la comunità e i giovani

Fiumicino, 4 novembre 2025 – In una mattinata carica di emozioni e orgoglio, la base logistica dell’Aeronautica Militare, sede del CTR e del 2° LTC, ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre è stato onorato con una solenne cerimonia di alzabandiera, seguita dal momento più toccante: la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti delle Forze Armate. Accanto ai padroni di casa dell’Aeronautica Militare, una folta presenza anche di altre cariche Militari e rappresentanti locali dei Corpi Armati dello Stato, affiancate – a testimoniare l’unione profonda tra le istituzioni – da autorità religiose e civili, tra le quali ha spiccato la presenza del Sindaco del Comune di Fiumicino, onorevole Mario Baccini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it