Un sogno più grande di tutte le difficoltà | così Frenci pianista tetraplegico ha portato la sua musica dalla strada al palco di Rai 1

Vanityfair.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Sicilia Gelsomino, nato con una forma di tetraplegia, ha 25 anni e si muove grazie a una sedia a rotelle. Si è ispirato ai monaci del Settecento che suonavano il fortepiano con tre dita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

