Un rapido sguardo alla prossima stagione di Jujutsu Kaisen
L’attesissima terza stagione di Jujutsu Kaisen è pronta a sbarcare al cinema prima di approdare in TV, e un nuovo video promozionale offre ai fan un’anteprima esclusiva di una delle battaglie più attese. Ma attenzione: il filmato resterà disponibile online solo fino al 10 novembre. La serie tornerà ufficialmente a gennaio 2026, all’interno del palinsesto anime invernale, ma l’attesa sarà più breve del previsto. A dicembre, infatti, arriverà nelle sale statunitensi l’evento cinematografico speciale Jujutsu Kaisen: Execution, che includerà un riassunto dell’Arco dell’Incidente di Shibuya e i primi due episodi della nuova stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
