Bruxelles. Montenegro, Albania, Ucraina e Moldavia stanno facendo grandi passi avanti nel processo di adesione all'Unione europea, al punto che i primi due paesi potrebbero entrare prima del 2030 se rispetteranno la tabella di marcia delle riforme da realizzare per diventare un nuovo stato membro. La Commissione oggi presenterà il suo pacchetto annuale sull'allargamento certificando i progressi e puntando il dito contro gli arretramenti o lo stallo di Serbia, Georgia, Macedonia del nord e Bosnia ed Erzegovina. Ma l'Ue rischia di mancare l'appuntamento dell'allargamento per le sue reticenze a procedere alle riforme interne di cui ha bisogno per poter funzionare a 32 o 35.

© Ilfoglio.it - Un posto in più nell’Ue: passi avanti nel processo di allargamento