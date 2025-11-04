Un posto al sole | Gennaro chiede al fratello di mentire

Gennaro svela al fratello che sta riacquistando la vista, ma gli chiede di non dire niente a nessuno per continuare a portare avanti la sua condizione di “vittima” di Roberto Ferri, così da impietosire i giudici del processo e l’opinione pubblica. Il ragazzo però appare sempre più agitato e scontroso. Marina intuisce che possa aver ricominciato con la droga, e inizia a pedinarlo. Nel frattempo a palazzo Palladini Guido prepara la sua ultima cena prima di ritornare da Cutugno. Ma dispiaciuto per aver lasciato solo il maggiordomo sale a chiamarlo. E lì scopre che Cutugno è appropinquato a una tavola imbandita proprio dal maggiordomo che era rimasto a casa di Silvia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

