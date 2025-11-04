Un Posto al Sole anticipazioni 5 novembre | Niko risolve il problema di Manuela Damiano in aiuto di Eduardo

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap partenopea Un Posto al Sole. Gli inquilini di Palazzo Palladini tornano con l' episodio di mercoledì 5 novembre, in cui Damiano farà di tutto per dimostrare l'innocenza di Eduardo dopo l'aggressione a Peppe Caputo. Intanto, Mariella e Guido sembrano sempre più vicini, e stavolta potrebbe essere la volta buona. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Peppe Caputo è stato aggredito, e questo potrebbe avere conseguenze sul processo di Eduardo: Damiano è coinvolto nelle indagini, il poliziotto sta cercando di fare luce . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

