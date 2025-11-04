L’edificazione della struttura è in dirittura di arrivo. Pochi mesi e il primo Centro di Riabilitazione Specializzato nella cura di Bambini con Disabilità dello Sviluppo in Rwanda sarà operativo: fisioterapia, logopedia, terapia occupazionale; 4 posti letto e refettorio per chi viene da lontano; uno spazio polifunzionale; una guest-house. La fase 1 è prossima alla conclusione . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Un ponte di solidarietà per i bambini del Rwanda: arriva il primo centro di riabilitazione per la disabilità