LUCCA Lucca avrà presto la prima ‘anima gemella’ in America Latina. Dopo la trasferta estiva di Mario Pardini in Brasile, ieri il sindaco di Joinville Adriano Silva è stato accolto con una grande cerimonia nell’auditorium San Romano, aperta per l’occasione dai due inni nazionali eseguiti dalla Filarmonica Giacomo Puccini di Nozzano. Qui, davanti a un pubblico composto da istituzioni locali e oltreoceano, è stato scritto un ulteriore passaggio – formale e di contenuto – per ufficializzare il gemellaggio tra le due città, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi con la firma del ministero degli esteri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ponte con il Brasile. In San Romano gettate le basi del gemellaggio con la città di Joinville