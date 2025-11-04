Un ponte con il Brasile In San Romano gettate le basi del gemellaggio con la città di Joinville
LUCCA Lucca avrà presto la prima ‘anima gemella’ in America Latina. Dopo la trasferta estiva di Mario Pardini in Brasile, ieri il sindaco di Joinville Adriano Silva è stato accolto con una grande cerimonia nell’auditorium San Romano, aperta per l’occasione dai due inni nazionali eseguiti dalla Filarmonica Giacomo Puccini di Nozzano. Qui, davanti a un pubblico composto da istituzioni locali e oltreoceano, è stato scritto un ulteriore passaggio – formale e di contenuto – per ufficializzare il gemellaggio tra le due città, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi con la firma del ministero degli esteri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
