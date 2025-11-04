Un ponte a metà da 35 milioni Gattinoni chiede il doppio senso

Un Quarto ponte vero, a doppio senso di marcia, che consenta agli automobilisti anche di uscire da Lecco, non un ponte a metà. A tre mesi dall’annunciata inaugurazione, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni torna a chiedere che il nuovo Quarto ponte di Lecco, destinato agli spostamenti locali, in fase di ultimazione accanto al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36, sia subito percorribile in entrambi i sensi, in ingresso e in uscita da Lecco. Il nuovo ponte, il Quarto ponte appunto, che si aggiungerà al medioevale Ponte Vecchio, al Ponte Nuovo di metà anni ‘50, e al Terzo ponte terminato di costruire nel 1985, è stato infatti progettato solo a senso unico, in ingresso a Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

