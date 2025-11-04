La Recanatese ha vinto e dunque, visto che il risultato non era affatto scontato nonostante si affrontasse il fanalino di coda Castelfidardo, viva la Recanatese ma i problemi che erano sul "tappeto" restano intatti. Il fatto più importante è che è stato dato un po’ di ossigeno alla classifica che resta sempre enormemente precaria ma che sarebbe stata quasi catastrofica in caso di insuccesso. D’altronde, lo abbiamo rimarcato, in situazioni del genere non varrebbe nemmeno la pena sottilizzare troppo anche perché la concretezza è determinante ed in fondo domenica i giallorossi hanno tramutato in "moneta sonante" quasi tutto quello che sono riusciti a creare, ossia davvero poco, in 97 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un po’ di sereno. La Recanatese vince dopo diversi mesi