Un piccolo pipistrello che caccia come un leone ma meglio | è uno dei predatori più letali del pianeta

Il piccolo pipistrello dalle labbra frangiate che vive in Centro e Sud America caccia come un leone: aspetta nel buio, colpisce con estrema precisione e cattura prede grandi quanto lui. Secondo una nuova ricerca è uno dei predatori più efficienti mai studiati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

