Un operaio morto nel collasso della Torre dei Conti | inchiesta sul disastro ai Fori Imperiali Roma sotto choc

Roma – Si chiude in tragedia il duplice crollo della Torre dei Conti, a due passi dal Colosseo. Si chiude, purtroppo, con il recupero e la successiva morte in ospedale dell’ultimo uomo intrappolato. Poco dopo la mezzanotte, il 66enne romeno Octay Stroici – estratto vivo in condizioni gravissime dopo 11 ore sotto le macerie – muore all’Umberto I. Troppo profonde le lesioni riportate. Inutile il salvataggio da manuale, alle 22.30, dopo una giornata infinita e sovraccarica di tensione, tra gru, droni, camion speciali, divise e uomini di ogni corpo dello Stato impegnati in una drammatica azione di recupero nel quale ogni mossa poteva determinare l’irreparabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

