Un operaio morto nel collasso della Torre dei Conti | inchiesta sul disastro ai Fori Imperiali Roma sotto choc
Roma – Si chiude in tragedia il duplice crollo della Torre dei Conti, a due passi dal Colosseo. Si chiude, purtroppo, con il recupero e la successiva morte in ospedale dell’ultimo uomo intrappolato. Poco dopo la mezzanotte, il 66enne romeno Octay Stroici – estratto vivo in condizioni gravissime dopo 11 ore sotto le macerie – muore all’Umberto I. Troppo profonde le lesioni riportate. Inutile il salvataggio da manuale, alle 22.30, dopo una giornata infinita e sovraccarica di tensione, tra gru, droni, camion speciali, divise e uomini di ogni corpo dello Stato impegnati in una drammatica azione di recupero nel quale ogni mossa poteva determinare l’irreparabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Volla - risarcimento milionario ai familiari di un operaio morto per esposizione all'amianto Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Roma, un operaio morto e uno ferito grave in una azienda di elettronica https://ilsole24ore.com/art/roma-operaio-morto-e-ferito-grave-una-azienda-elettronica-AHUl20DD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760 - X Vai su X
Octay Stroici, è morto in ospedale l'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei ... Secondo iltempo.it
Crolli alla Torre dei Conti a Roma, è morto in ospedale l'operaio rimasto sotto le macerie - Aperta un'indagine per disastro colposo e lesioni colpose. Lo riporta ansa.it
Octay Stroici, chi era l'operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma: l'arresto cardiaco e la corsa in ospedale - Si chiamava Octay Stroici l'operaio romeno di 66 anni morto nel crollo dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Come scrive msn.com